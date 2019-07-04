Пакт о ненападении 1939 года помог СССР выстоять в войне

В рамках польского похода Красная армия намеревалась защитить проживавших там украинцев, белорусов и евреев

Договор о ненападении, заключенный Советским Союзом с Германией в 1939-м году, помог нашей стране выстоять в Великой Отечественной войне. И ни в коей мере не послужил провокацией к началу Второй мировой, как утверждают на Западе. Такой подход представляется единственно верным российским военным историкам. Их позиция была представлена в четверг на пресс-конференции, посвященной 80-летию начала крупнейшего вооруженного конфликта на планете.

Версальский Договор, официально завершивший Первую мировую войну, фактически заложил мину под послевоенное устройство Европы – считают российские историки.

"Условия Версальского договора были унизительными и оскорбительными для Германии. Я уже не говорю о материальных претензиях, мало кто знает, что совсем недавно, года 4-5 назад, Германия последним траншем финансовым расплатилась за те условия, обязательства, которые были прописаны в Версальском договоре", - отметил председатель попечительского совета "Российское военно-историческое общество" Сергей Иванов.

Но на том этапе Германия, считавшая себя ущемленной, стремилась взять реванш. В октябре 1933 года она вышла из Лиги Наций, и за год увеличила военные расходы на 90 процентов. Европейские державы это проглотили. Уже тогда политику Англии и Франции можно было назвать "умиротворением агрессора". Этим обстоятельствам сегодня уделяется внимания значительно меньше, чем набирающей популярность идее, что в развязывании Второй Мировой войны виноват Сталин, вступивший в сговор с Гитлером. Факты говорят об обратном.

СССР стал последней европейской страной, заключившей договор о ненападении с фашисткой Германией. Первой в 1934 году была Польша. Она же, наряду с Венгрией, приняла участие в расчленении Чехословакии, оккупировав Тешинскую область. "Мюнхенский сговор" окончательно развязал руки Гитлеру. Советское руководство, продвигавшее коллективную безопасность, еще за полгода до нападения Германии на Польшу пыталось заключить военные договоры с Англией и Францией. Российское Военно-историческое общество опубликовало дипломатическую переписку и отчеты заседаний, в которых явно прослеживается нежелание Лондона и Парижа действовать с Москвой сообща.

"На заседании 14 Августа: Миссия Англии и Франции делает вид, что не понимает прямо поставленный вопрос Советской миссии: будет ли пропущены советские войска через территорию Польши и Румынии для соприкосновения с противником, в случае нападения агрессора на Англию и Францию, на Польшу или Румынию, а так же на Турцию", - говорится в отчете.

"Мы задавали англичанам и французам вопрос, и это осталось в документах, наши военные спрашивали, где Красной Армии надо сосредоточиться, чтобы встретить немцев. Задавали прямой вопрос. Англичане и Французы отвечали, стойте там, где стоите. То есть на старой границе", - рассказал Иванов.

Переговоры были безуспешными и продолжались вплоть до 23 августа, когда был подписан Советско-Германский договор о ненападении. Причем, речи о разделе Польши не было. Если изучить документ и секретный протокол к нему, то становится ясно, что никаких обязательств действовать заодно с Германией он на нашу страну не налагал.

Гитлер принял решение напасть на Польшу еще в апреле 1939 года. Если бы Договора о ненападении не было, то немецкие войска в течение нескольких дней оказались бы на старой польско-советской границе. Захват Прибалтики был бы вопросом времени. Мы получили бы фашистскую Германию в 40 километрах от Минска и в 60 километрах от Ленинграда. Демаркационная линия, о которой удалось договориться, отодвинула угрозу от границ СССР.

Первого сентября 1939 года Гитлер атаковал Польшу. Через 2 недели были захвачены промышленные и административные центры, правительство страны не подавало признаков жизни. Варшава как столица больше не существовала - именно так говорилось в ноте, которую СССР вручил Польскому послу 17 сентября.

В ноте также указывалось, что Советский Союз вступает на территорию Польши, чтобы обеспечить безопасность и интересы украинского, белорусского, русского и еврейского народов, которые в огромном количестве проживали на тех территориях. Договор с гитлеровской Германией был для СССР нежелательным в обычной обстановке, но единственно возможным в сложившейся ситуации летом 1939 года. Он, в числе прочего, дал около двух лет для укрепления обороны страны. Именно тогда на вооружении Красной Армии появились "Катюши" и танки Т-34.

Виктор Прокушев, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".