Журналисты выявили схемы Навального с "пожертвованиями" в биткоинах

Главный стимул деятельности Навального — деньги

Журналист, политолог, писатель Сергей Аксенов опубликовал на сайте RT материал по следам журналистского расследования, в котором утверждается, что руководители Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года.

По этому поводу главред Агентства федеральных расследований, журналист Сергей Соколов обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку. Он считает, что оппозиционеры могли присвоить порядка 41,3 миллиона рублей.

Аксенов отметил, что этот факт ставит под сомнение итоги многих проведенных ФБК расследований. "Ведь если тебе платят, то велико искушение угодить заказчику. Обвинить можно в чём угодно, от харассмента до кражи, только плати", - написал Аксенов в своей колонке.

Он также указал, что сбор Навальным пожертвований на свою "президентскую кампанию" в биткоинах позволяет скрыть информацию о деталях и характере траншей, а также об источниках платежей.

В расследовании говорится, что 94% всех переводов приходятся на крупные суммы в тысячи, а то и десятки тысяч долларов, зачастую из одних и тех же источников. И только 6% переводов приходится на транши в 10-15 долларов, какие чаще всего и отправляют обычные люди.

Аксенов отмечает, что можно предположить, что крупные транши Навальному отправляли иностранные фонды, "заинтересованные в том, чтобы Навальный "шатал режим". По его словам, это могут быть бизнесмены-эмигранты.

"Подобный "заработок" Навального несёт явные признаки мошенничества", - считает писатель, объяснив, что Навальный не имел права баллотироваться в президенты, но собирал деньги на заведомо нереализуемый проект.

"О том, что Навальный обязан вернуть средства своим жертвователям, уже существует решение суда. Рано или поздно оно будет исполнено", - добавил Аксенов.

Также он обратил внимание на то, что памятные расследования ФБК в отношении российских бизнесменов, политиков, чиновников и журналистов выходили практически одновременно с перечислением на биткоин-счёт значительных сумм.