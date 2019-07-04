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Путин оценил возможность сближения России с ЕС

21:01
  • четверг
  • 04 июля 2019

В четверг президент России встретился с итальянским премьером

Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте высказался о возможности сближения Москвы и Брюсселя. По словам российского лидера, шансы всегда есть, однако не все зависит от нашей страны.

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Глава государства также рассчитывает, что Рим будет бороться за полноформатное возвращение нормальных отношений между Россией и ЕС. "Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно, - за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом", - приводит слова Путина ТАСС.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Италия готова в рамках Европейского Союза озвучивать позицию, что санкции против России вредны и от них нужно избавиться.

Владимир Путин в четверг находится в Италии с официальным визитом.

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