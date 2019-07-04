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В Калифорнии произошло самое мощное землетрясение за 25 лет (видео)

21:59
  • четверг
  • 04 июля 2019

В предыдущий раз такое происходило в 1994 году

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 195 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Очаг залегал на глубине девять километров. О разрушениях и пострадавших ничего неизвестно. Угроза цунами не объявлялась.

Между тем Газета Los Angeles Times отмечает, что это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. В тот раз произошли подземные толчки магнитудой 6,7. Причем эпицентр пришелся на густонаселенный район Лос-Анджелеса, сообщает ТАСС. В итоге погибли 60 человек. Также произошли массовые разрушения.

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