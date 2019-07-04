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Балерина Большого театра попала в больницу при попытке сбежать от родственников

22:59
  • четверг
  • 04 июля 2019

Она ударилась головой в подъезде

В Москве госпитализирована балерина Большого театра Алла Богуславская. Это произошло после того, как она попыталась сбежать от своих родственников.

Однако выбежав в подъезд, 86-летняя женщина упала и ударилась головой. В результате ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает РЕН ТВ.

Алла Богуславская, родившаяся в 1932 году, является заслуженным деятелем искусств России. В 2018 году она получила благодарность президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

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