Италия отменит санкции против России?

Такую перспективу оценили в Совфеде

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги визита Владимира Путина в Италию. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Речь зашла об антироссийских санкциях Запада и возможности их отмены.

"Владимир Путин уже устал, но терпеливо отвечает на вопросы о санкциях. Ему задают их в ходе каждого зарубежного визита: "Может, вы что-то отмените", "Может, сделаете первый шаг". В конце концов, может, правда кто-то сделает первый шаг – и это будет Италия?" - спросил Фролов.

"Да, Италия может выступить в качестве одного из таких моторов пересмотра санкционной политики ЕС, но нет, у нее ничего не выйдет в одиночку, потому что санкции принимались единогласно", - ответил Косачев.

Полный комментарий Константина Косачева смотрите в видео:

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