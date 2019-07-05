Российские военные провели крупнейшую гуманитарную акцию в Сирии

Ситуация на юге арабской республики постепенно нормализуется

Около 500 беженцев за последние сутки смогли покинуть лагерь "Эр-Рукбан". Об этом сообщили представители российского Центра по примирению враждующих сторон. Людям, которых террористы фактически держали в заложниках, предоставлена медицинская помощь и жилье. Всего за время существования пункта пропуска "Джлеб" лагерь покинули более 15 тысяч человек. Российские военные продолжают оказывать помощь сирийцам. В провинции Дераа они провели одну из крупнейших гуманитарных акций.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.