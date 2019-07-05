Помощники опозорили Зеленского перед важной встречей

Сотрудникам президента преподали урок

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, анонсируя визит украинского президента в Канаду, назвала Торонто канадской столицей. Позднее ошибку исправили.

Одной из первых на ошибку обратила внимание вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая напомнила сотрудникам президента, что столицей Канады является Оттава. По ее словам, об этом знают даже ученики пятого класса.

"На самом деле это яркий маркер: новые лица не всегда компетентные и профессиональные... даже если работали в западных медиа и имеют диплом", - написала Геращенко в Facebook.

В следующем посте политик решила провести для команды Зеленского "ликбез" и перечислила несколько столиц других стран, при этом она по ошибке назвала Гаагу столицей Нидерландов. Через некоторое время она признала свою "опечатку" и пошутила: "Хороший повод всем вспомнить географию".

Напомним, Владимир Зеленский вместе с супругой находились в Канаде с 1 по 3 июля. На одной и конференций бывший комик рассмешил иностранцев фразой на английском языке.

Видео: Владимир Зеленский за границей