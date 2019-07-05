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Помощники опозорили Зеленского перед важной встречей

08:30
  • пятница
  • 05 июля 2019

Сотрудникам президента преподали урок

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, анонсируя визит украинского президента в Канаду, назвала Торонто канадской столицей. Позднее ошибку исправили. 

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Одной из первых на ошибку обратила внимание вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая напомнила сотрудникам президента, что столицей Канады является Оттава. По ее словам, об этом знают даже ученики пятого класса. 

"На самом деле это яркий маркер: новые лица не всегда компетентные и профессиональные... даже если работали в западных медиа и имеют диплом", - написала Геращенко в Facebook.  

В следующем посте политик решила провести для команды Зеленского "ликбез" и перечислила несколько столиц других стран, при этом она по ошибке назвала Гаагу столицей Нидерландов. Через некоторое время она признала свою "опечатку" и пошутила: "Хороший повод всем вспомнить географию". 

Напомним, Владимир Зеленский вместе с супругой находились в Канаде с 1 по 3 июля. На одной и конференций бывший комик рассмешил иностранцев фразой на английском языке. 

Видео: Владимир Зеленский за границей 

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