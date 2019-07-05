Путин встретился с Берлускони в аэропорту

У лидеров состоялся неформальный диалог

Вечером в четверг после окончания официальной программы визита в Италию Владимир Путин встретился с Сильвио Берлускони. Об этом сообщает "ТВ Центр". Краткая беседа состоялась в аэропорту Рима. О чем шла речь - не уточняется, но известно, что это был неформальный диалог.

Путина и Берлускони связывают давние дружеские отношения, а в своем интервью перед визитом в Рим глава государства назвал бывшего итальянского премьера, который сейчас возглавляет партию "Вперед, Италия", политиком мирового масштаба, который твердо отстаивал интересы своей страны на международной арене.

Видео: как прошел визит Путина в Италию

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