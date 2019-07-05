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Российские пилоты показали видео перехвата разведчика США

08:33
  • пятница
  • 05 июля 2019

Американский P-8A Poseidon был отогнан от границы

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Черным морем.

Когда наш самолет приблизился к американскому на безопасное расстояние, то тот тут же изменил направление полета от государственной границы России, пишет "Газета.Ru"

Действия Су-27 проходили строго в соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны России. После выполнения задачи истребитель вернулся на аэродром базирования.

3 июля Россия перехватила еще один американский P-8A Poseidon, который проводил разведку возле Крымского полуострова.

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