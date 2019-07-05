Британцы задержали иранский танкер по указке Вашингтона

Для разъяснений в иранский МИД вызвали посла Великобритании

Британские военные задержали в Гибралтаре иранский танкер по подозрению в поставках топлива в Сирию в обход европейских санкций. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На борту находились 28 человек - это граждане Индии, Украины и Пакистана, сейчас их допрашивает полиция. В Тегеране ситуацию назвали неприемлемой и предупредили о новом витке эскалации в Персидском заливе. Для разъяснений в иранский МИД вызвали посла Великобритании.

Задержание проводилось по требованию американской стороны. Новость об инциденте обрадовала заокеанских политиков. В Вашингтоне заявили, что продолжат активно препятствовать торговле Тегерана и Дамаска.

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