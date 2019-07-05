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Исаева сделала заявление о свадьбе Началовой и Алдонина

08:34
  • пятница
  • 05 июля 2019

Менеджер разболтала секрет артистки

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева после смерти певицы сама стала звездой желтой прессы. О женщине пишут практически каждый день, смакуя подробности ее жизни. После очередной публикации Анна не выдержала и обратилась к народу в Instagram.

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"Не пойму, меня теперь всю жизнь будут с Юлей сравнивать, читая мой личный инстаграм, и ее имя приписывать в заголовках? Люди, я 47-ми летняя тетя, у меня за спиной большой пробег!" - написала в соцсети Исаева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Анна сочла необходимым рассказать подробнее о своем "пробеге", при этом менеджер выдала одну из тайн Началовой. Оказывается, брак Юлии и Евгения Алдонина специально пиарили в СМИ. "Я вообще - то фри ланс, я работаю одновременно на несколько проектов и так всю жизнь, и Юля это знала всегда. Кстати, начинали мы с ней с ее приглашения пиарить их свадьбу с Алдониным", - заявила Исаева.

Когда ошеломленные россияне спроси в комментариях под постом, что значит "пиарить свадьбу" и зачем это нужно, Анна ответила коротко: "Делать все статьи и материалы о ней". Дальнейшие расспросы, в том числе, для чего певице нужно было выставлять свои личные отношения на публику, Исаева проигнорировала.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет. У певицы осталась дочь от брака с футболистом. Вера Алдонина сейчас живет с отцом Евгением, мачехой Ольгой и сводным братом.

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