Жителей Иркутска предупредили об угрозе подтопления

Стихия не дает покоя пострадавшему региону

Режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления объявлен в Иркутске и соседних районах. В зоне паводка могут оказаться пять сел, передает "ТВ Центр".

Ночью спасатели и военные вдоль дорог укладывали мешки с песком, возводили дамбу. Накануне вечером эвакуировали детей из семи лагерей. За несколько часов уровень воды в реке Иркут поднялся на полтора метра. Жителей предупреждают об опасной ситуации.

Из-за несвоевременного информирования местными властями о стихийном бедствии, по последним данным, погиб 21 человек, более 300 человек были госпитализированы. В Тулуне, где паводок идет на спад, почти две тысячи домов все еще остаются подтопленными. Там, где вода ушла, идет расчистка завалов. Энергетики восстановили подачу электричества еще в пяти тысячах домов. Инженеры ЦВО на плавающих транспортерах перевезли коммунальную технику в поселок Красноозёрский, где вода уничтожила переправу. В регион для помощи в ликвидации последствий удара стихии прибывают волонтеры. Из Алтайского края самолетами Ил-76 в Братск переброшена новая группировка военных и спецтехники.

Видео: страшные кадры последствий наводнения в Иркутской области

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