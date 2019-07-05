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Видео установки ракеты "Союз" на космодроме "Восточный"

08:41
  • пятница
  • 05 июля 2019

В пятницу на орбиту отправится российский спутник

На космодроме "Восточный" идут последние приготовления к запуску ракеты-носителя "Союз". Первый в этом году и пятый в истории старт с новейшей площадки должен состояться в пятницу.

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Как сообщает "ТВ Центр", на орбиту отправят российский спутник "Метеор-М". С его помощью на Земле будут получать данные для формирования краткосрочных метеопрогнозов и для глобального изучения экологических проблем. В частности, благодаря спутнику специалисты смогут быстрее обнаруживать очаги природных пожаров и отслеживать процесс таяния ледников.

Вместе с "Метеором" "Союз" доставит на орбиту около 30 малых аппаратов, принадлежащих не только российским, но и иностранным компаниям.

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