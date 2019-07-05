Стало известно о состоянии прооперированного Юрия Шатунова

Его госпитализировали после гастролей

Экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова отправили в столичную клинику из-за проблем со здоровьем, спровоцированных зубной болью.

Во время гастролей в Новороссийске звезда 90-х подхватил простуду, после чего у него возникла сильная зубная боль. Чтобы не отменять концерты, 45-летний певец начал принимать антибиотики и обезболивающие. 2 июля Шатунов вернулся в Москву и лег в больницу, где его прооперировали.

"В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо", - рассказал "Комсомольской правде" директор музыканта Аркадий Кудряшов.

По его словам, Шатунов пробудет в больнице еще неделю. Затем он удалит зуб, с которого началось воспаление. Осенью автор хита "Белые розы" планирует отправиться на новые гастроли.