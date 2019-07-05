Самолет с 217 пассажирами загорелся в воздухе

В аэропорт экстренно прибыли пожарные

Самолет Airbus А-330 американской авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, экстренно сел в аэропорту Бостона из-за пожара на борту.

На борту самолета находились экипаж и 217 пассажиров. Им удалось справится с возгоранием самостоятельно, однако было решено посадить самолет, чтобы убедиться в его исправности, пишет "Газета.Ru".

В аэропорту Бостона самолет встретили экстренные службы. По предварительным данным, пожар начался из-за загоревшегося аккумулятора мобильного телефона. Никто не пострадал. Сейчас пассажирам ищут другой лайнер, чтобы довезти их до Лондона.