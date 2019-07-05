Кассирша ограбила банк на 20 миллионов

Женщина задержана, а деньги ищут до сих пор

В Казани полицейские разыскивают 20 миллионов рублей, которые кассирша "Россельхозбанка" украла и надежно спрятала.

Инцидент произошел в башкирском филиале банка в Салавате 27 мая. Ушлая 35-летняя женшина вынесла миллионы в большой сумке и вместе с мужем и детьми покинула город, пишет агентство URA.RU.

Они приехали в Татарстан и сняли жилье. Казанской полиции удалось задержать подозреваемую. Ее мужа, детей, а также 20 миллионов рублей до сих пор ищут. Женщина не рассказывает, куда она спрятала деньги.

В отношении кассирши возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Сотрудники банка проводят ревизию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.