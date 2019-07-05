ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кассирша ограбила банк на 20 миллионов

09:18
  • пятница
  • 05 июля 2019

Женщина задержана, а деньги ищут до сих пор

В Казани полицейские разыскивают 20 миллионов рублей, которые кассирша "Россельхозбанка" украла и надежно спрятала.
Кассир с 40 миллионами рублей сбежала через окно

Инцидент произошел в башкирском филиале банка в Салавате 27 мая. Ушлая 35-летняя женшина вынесла миллионы в большой сумке и вместе с мужем и детьми покинула город, пишет агентство URA.RU.

Они приехали в Татарстан и сняли жилье. Казанской полиции удалось задержать подозреваемую. Ее мужа, детей, а также 20 миллионов рублей до сих пор ищут. Женщина не рассказывает, куда она спрятала деньги.

В отношении кассирши возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Сотрудники банка проводят ревизию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Кассир в банке
Кассир в банке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.