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В джинсах и панамке: Меган Маркл появилась на публике в нелепом виде

09:35
  • пятница
  • 05 июля 2019

Герцогиня пришла на теннисный турнир

Меган Маркл вместе с подругами посетила теннисный турнир в Уимблдоне, на котором американка Серена Уильямс обыграла спортсменку из Словении Кайю Джуван.

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Герцогиня Сассекская пришла на игру с Женевьевой Хиллс и Линдси Рот - своими давними подругами по Северо-Западному университету. Меган Маркл болела за Серену Уильямс, с которой ее не первый год связывают дружеские отношения. По слухам, прославленная теннисистка может стать крестной сына Меган. 

Супруга принца Гарри находилась в приподнятом настроении. Она много улыбалась, хихикала и болтала с подругами. Для выхода в свет она выбрала черный жилет, белый пиджак в полоску и синие джинсы. На груди у нее висел кулон в виде буквы "А" в честь ее сына Арчи.  

И хотя на Уимблдоне нет делового дресс-кода, отнюдь не королевский наряд Меган Маркл вызвал недоумение у некоторых ценителей моды. Кому-то не понравилось, что супруга принца появилась на публике в джинсах, а кто-то посчитал нелепой панаму герцогини. "У меня такая же шляпа", - написал один мужчина. "Выглядела бы намного лучше с черными джинсами или брюками!" - высказался другой ценитель моды. 

Многие принялись сравнивать Маркл с Кейт Миддлтон, которая на днях также посетила теннисный матч и своей красотой, кажется, лишила дара речи известного теннисиста Энди Мюррея. Герцогиня Кембриджская щеголяла в белом платье и с черной брошью на груди. По мнению поклонников королевской семьи, Кейт выглядела гораздо элегантнее, чем Меган. 

Добавим, что Меган Маркл и Серена Уильямс дружат с 2014 года. "У нас всегда была отличная дружба, - говорила теннисистка в прошлом году. - Каждый год в течение нескольких лет она приезжает на Уимблдон и поддерживает меня". 

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