ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Найден способ удвоить пенсию россиян

09:39
  • пятница
  • 05 июля 2019

Речь идет о корпоративных программах и софинансировании

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) нашла способ, как повысить пенсии россиян до 56% от утраченного заработка. На данный момент она составляет около 36% от дохода.

Этого можно добиться благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Для этого нужно включить в корпоративные программы некоторые льготы и ввести систему софинансирования: 2% взносов делает работник, 2%— работодатель, и 1% - государство. Кроме того, выплаты по НПО не должны облагаться НДФЛ.

Это позволит вовлечь в корпоративные проекты около 15 миллионов россиян, что спровоцирует увеличение пенсий, сообщает газета "Известия".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.