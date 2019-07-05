Найден способ удвоить пенсию россиян

Речь идет о корпоративных программах и софинансировании

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) нашла способ, как повысить пенсии россиян до 56% от утраченного заработка. На данный момент она составляет около 36% от дохода.

Этого можно добиться благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Для этого нужно включить в корпоративные программы некоторые льготы и ввести систему софинансирования: 2% взносов делает работник, 2%— работодатель, и 1% - государство. Кроме того, выплаты по НПО не должны облагаться НДФЛ.

Это позволит вовлечь в корпоративные проекты около 15 миллионов россиян, что спровоцирует увеличение пенсий, сообщает газета "Известия".