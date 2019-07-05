Опубликовано видео запуска ракеты "Союз" с космодрома "Восточный"

На орбиту отправился спутник, с помощью которого Россия будет отслеживать очаги природных пожаров

Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома "Восточный". Первый в этом году запуск с новейшей площадки прошел в штатном режиме.

В течение четырех с половиной часов на орбиту будет доставлен российский спутник "Метеор-М" - с его помощью на Земле будут получать данные для формирования краткосрочных метеопрогнозов и для глобального изучения экологических проблем, отмечает "ТВ Центр".

В частности, благодаря спутнику специалисты смогут быстрее обнаруживать очаги природных пожаров и отслеживать процесс таяния ледников. Вместе с "Метеором" "Союз" выведет на орбиту около 30 малых аппаратов, принадлежащих не только российским, но и иностранным компаниям.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен