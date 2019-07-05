На Ямале ураган сорвал крыши с домов (видео)

Не выдержали сильного ветра и системы электроснабжения

На Ямале разбушевался мощный ураган. В одном из населенных пунктов округа даже пришлось созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, по распоряжению которой спасатели и коммунальные службы были приведены в режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр".

Ветер был настолько сильным, что срывал крыши с домов. Обошлось без пострадавших, но, по предварительным данным, как минимум восемь зданий нуждаются в срочном ремонте. Не выдержали и системы электроснабжения, в результате населенный пункт был частично обесточен. Сейчас погода улучшилась, и коммунальщики смогли приступить к восстановительным работам. В МЧС заявили, что отселение жильцов не потребуется.

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