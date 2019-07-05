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Украинцы рвутся в Арктику

10:07
  • пятница
  • 05 июля 2019

Киев хочет стать еще одним "арктическим игроком"

Украина может включиться в освоение Арктики. С таким заявлением выступил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк.

На данный момент Украина не участвует ни в какой деятельности по освоению северного региона, однако не исключает такой возможности, пишет агентство URA.RU. "Мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", - отметил Яцюк.

Ранее в 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев хочет наладить сотрудничество с Оттавой по вопросам освоения Арктики.

На данный момент в Арктике есть территории, которые принадлежат России, США, Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Гренландии (автономная единица в составе Дании).

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