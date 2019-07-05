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"Неожиданно налетели": сына Галкина и Пугачевой напугали поклонники

10:09
  • пятница
  • 05 июля 2019

Мальчик не на шутку растерялся

Толпа подростков, желающих сфотографироваться с телеведущим Максимом Галкиным, напугала его пятилетнего сына в Юрмале. 

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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми посетили шоу балета "Тодес" в концертном зале "Дзинтари". В какой-то момент на телеведущего и его сына Гарри налетели юные участники балета. Им очень хотелось сфотографироваться со звездой. Сын телеведущего растерялся в толпе шумных подростков, поэтому Галкину пришлось его приобнять и приободрить. 

Мама одной из танцовщиц, опубликовавшая фото и видео с Галкиным, извинилась перед телеведущим за суету: "Извините, что неожиданно налетели". 

Журналисты написали, что Гарри не привык к такому вниманию, поскольку Галкин и Пугачева редко выводят своих детей в свет. Одно СМИ даже назвало Гарри и Лизу узниками замка в подмосковной деревне Грязь: Примадонна якобы никуда не пускает малышей, не желая с ними разлучаться. 

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