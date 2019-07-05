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Вице-мэр Хельсинки отметила доступность диспансеризации в Москве

10:30
  • пятница
  • 05 июля 2019

Любой москвич может бесплатно обследоваться в парках

Вице-мэр Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санна Весиканса отметила легкость и доступность диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в московских парках.

"Я посетила один из ваших павильонов в парке вчера. Легкий доступ к медицинским услугам - залог успешной профилактики. Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди", - сообщила она во время конгресса Urban Health, проходящего в рамках Московского урбанистического форума - 2019.

Всего за неделю 46 диагностических павильонов посетили более 3,5 тысячи человек, заявила ТВЦ.RU заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Павильоны "Здоровая Москва" – это временные поликлиники с кабинетами врачей и оборудованием, установленные в парках. Рядом с павильонами открыты специальные веранды здоровья для занятия гимнастикой, фитнесом, лекций по психологии и правильному питанию.

Медицинское обследование может пройти любой москвич. Специалисты подобрали оптимальный комплекс диагностики для людей разного пола и возраста в рамках первого этапа диспансеризации. Все обследования бесплатны.

При себе нужно иметь паспорт или его копию, либо водительское удостоверения. Полис ОМС нужен для тех, кто пока не прикреплен к поликлинике, но имеет московскую регистрацию и московский полис ОМС.

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