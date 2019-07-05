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Пугачевой припомнили беспредел на крымском вокзале

10:42
  • пятница
  • 05 июля 2019

Список ее прегрешений растет

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян припомнил Алле Пугачевой давнее нарушение ПДД в Крыму. 

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Вадим Манукян заявил, что история с поездкой народной артистки РСФСР по перрону Рижского вокзала не стоит выеденного яйца. По его мнению, журналисты, блогеры и звезды просто ловят "хайп" за счет Примадонны. "До сих пор любое ее появление на публике вызывает массу самых разных эмоций. Поклонники - в восторге, хейтеры - всей душой ненавидят", - сказал он ФАН

Манукян напомнил, что в 2012 году, когда Пугачева и Галкин приехали в Крым, их встречали с хлебом и солью. Машину для звезд подогнали прямо к поезду. Поприветствовать знаменитостей приехал тогдашний первый зампред Верховного совета автономной республики Крым Сергей Донич.

"И никаких скандалов, начальника вокзала не уволили и уж тем более Пугачеву никто не планировал штрафовать. Так что же случилось за эти несколько лет? Почему Аллу Борисовну вдруг столь резко "разлюбили" и началась чуть ли не травля? Думаю, никто ее не разлюбил, но, поскольку она все еще интересна большинству россиян, менее успешные "товарищи по цеху" всеми силами пытаются напомнить о себе, пиарясь на ее имени", - заявил Вадим Манукян. 

Напомним, некоторые интернет-пользователи осудили Аллу Пугачеву за то, что ее доставили к вагону поезда, хотя ездить по перрону разрешено только специальной технике. Представителей ГИБДД попросили наказать артистку. По слухам, в РЖД решают вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. В защиту певицы выступили Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур и Любовь Успенская. 

Видео: выходка Пугачевой на вокзале 

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