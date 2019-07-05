Что спасло Алибасова от неминуемой смерти после выпитого очистителя

Продюсер не может до сих пор полноценно питаться

Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал первых секундах после осознания того, что он выпил жидкость для очистки труб, а не сок.

Алибасова спас находившийся поблизости кран с водой. Как только продюсер понял, что выпил не то, то тут же бросился к раковине. Он смог промыть верхнюю часть горла из-за чего он не потерял возможность говорить. А вот то, что попало внутрь, прожгло пищевод и теперь Алибасов не может полноценно есть. "Теплый чай пью и иногда немного молока. Ем детское питание", - пожаловался Алибасов в интервью "Вечерней Москве".

Продюсер резко опроверг всех слухи о том, что отравление было инсценировкой, чтобы повысить интерес к будущему концерту группы "На-на". Алибасов отметил, что сегодняшние люди отовсюду ждут обмана и с недоверием относятся даже к своим близким, но при этом ждут фейковые новости, так как хотят эпатажа и развлечения.

Чтобы подтвердить факт, что Алибасов действительно лежал в больнице две недели, он позвонил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артистка рассказала о том, как едеждневно дежурила о постели мужа. " Я держала свою руку в твоей руке. Сидела, молчала, молилась Богу и плакала <…> Я очень боялась. По ночам — слезы и молитвы. Решила, что буду рядом, что бы ни происходило", - сообщила в трубку Федосеева-Шукшина.

4 июня, за два дня до своего 72-летия Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот". После этого врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Продюсер несколько дней пробыл в медикаментозной коме. У него частично отказала память.

Однако эксперты и общественность выразили сомнение в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Подтверждением этой версии может служить заявление сына продюсера, сделанное 28 июня. По его словам, новости об отравлении отца принесли семье и PR-директору группы "На-На" Вадиму Горжанкину рекламные предложения на 26 миллионов рублей.

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