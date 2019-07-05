Какие спутники Россия отправила на орбиту

Утром в пятницу с космодрома "Восточный" успешно стартовал "Союз"

С космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1 Б". Первый в этом году запуск с новейшей площадки прошёл в штатном режиме. Разгонный блок "Фрегат" выведет на орбиту более 30 спутников, среди которых российский аппарат "Метеор-М".

Для всех сотрудников космодрома "Восточный" это особенно волнительный момент. В этом году первый запуск. Кроме того, он проходит летом. Пасмурная погода, говорят специалисты, никак не повлияет.

Как только ракета оторвалась от земли, всё управление взяла на себя автоматика. За всем этим лежит кропотливая работа инженеров Роскосмоса». Подготовка к пуску шла несколько месяцев, началась в Самаре. В испытательном комплексе специалисты проводят последние приготовления. Каждый узел тщательно проверяется по несколько раз. Осечки быть не может. Здесь же провели и сборку ракеты. Общая длина 44 метра. Всё, что известно об её устройстве, для нас – это только расположение двигателей и топливных баков. Четыре пятых ракеты – военная тайна под грифом секретно.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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