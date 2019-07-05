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Как выглядит Иркутская область после страшного наводнения

12:06
  • пятница
  • 05 июля 2019

МЧС прогнозирует очередное повышение уровня рек в регионе

О паводковой ситуации в Иркутской области в пятницу говорили на специальном совещании Минобороны. Как сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военные сформировали группировку для оказания экстренной помощи жителям региона, пострадавшим от наводнения. Режим чрезвычайной ситуации действует в шести районах Иркутской области. В зоне подтопления - более 100 населённых пунктов, передает "ТВ Центр".

"Президент Российской Федерации дал поручение привлечь силы и средства Минобороны к ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим жителям. Для решения этой задачи сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты", - сказал Герасимов.

Тем временем МЧС прогнозирует очередное повышение уровня рек в Иркутской области. В пунктах временного размещения остаются более 500 пострадавших от наводнения, в том числе почти 200 детей.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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