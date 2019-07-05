Реакция СМИ на визит Путина в Рим

Российский президент в четверг встретился с руководством Италии и Ватикана

Официальный визит Владимира Путина в Италию обсуждают ведущие мировые СМИ. За один день глава нашего государства посетил не только Рим, но и Ватикан. Провёл встречи с Папой Римским Франциском и с премьером страны Джузеппе Конте. По итогам переговоров с Владимиром Путиным Конте опубликовал большое заявление в соцсетях. Отметил, что Россия может сыграть важную роль в решении многих кризисов - от Ливии и Сирии, до Венесуэлы и Украины.

Визит российского президента - новость номер один в Италии. 12 часов важнейших переговоров на важнейшие для Апеннин темы, которые в деталях описывает местная пресса. А еще подмечает: Вечный город давно не был таким чистым. К приезду Владимира Путина убрали мусор и отмыли все улицы, где проезжал президентский кортеж.

А маршрут впечатляющий. Аудиенция с Папой Римским в Ватикане. Переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте - тот называет Путина "мой друг Владимир".

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Главная тема - экономика. Апеннины больше других пострадали от санкций, которые Россия ввела в ответ на ограничительные меры Брюсселя. Итальянская пресса даже назвала санкции "валуном", висящим на шее экономики. Его вес в размерах всего Евросоюза еще серьезнее.

"Когда мы продлеваем санкции, мне всегда грустно. Ведь это не то, что я желаю Италии и российским друзьям. Вот только что мы продлили их еще на полгода. Но это значит, что у нас есть время для налаживания отношений", - признал Конте.

При этом Брюссель все время увязывает отмену санкций с выполнением Минских договоренностей. А ведь выполнять их должен Киев - но с него никакого спроса. На совместной пресс-конференции, ажиотаж вокруг которой был такой, что темпераментные итальянские журналисты пошли в рукопашную в борьбе за лучшие места, говорят и о Венесуэле, Сирии. Ливии, куда теперь бегут боевики из сирийского Идлиба.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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