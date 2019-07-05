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Конфуз Трампа на военном параде разозлил американцев

12:32
  • пятница
  • 05 июля 2019

Президент США превратил празднование Дня независимости США в шоу

В США отметили День независимости. Выступление Дональда Трампа скорее напоминало шоу. Он пообещал водрузить американский флаг на Марсе. Тем временем этот национальный символ противники президента жгли возле Белого дома.

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Костёр перед Белым Домом. Горит не что-нибудь, а главный государственный символ. Противники Дональда Трампа выкрикивают антиправительственные лозунги и вступают в драки со сторонниками президента. Спустя час здесь будет сам глава государства - произносить торжественную речь в честь Дня независимости. По соседству расположилась другая группа недовольных с надувной карикатурой на президента, прозванной "малыш Трамп". Тут же - скульптура, изображающая его сидящим на золотом унитазе.

"Трамп украл у нас День независимости. Теперь это не наш - это его личный праздник. Все эти торжества - его самореклама", - высказалась участница акции протеста Миди Бенджамин.

Впервые за 30 лет на параде в Вашингтоне появилась военная техника. На этом настоял президент - очень уж впечатлило его празднование Дня Бастилии во Франции. Глава Белого дома обещал американцам невиданное прежде зрелище. И, можно сказать, слово сдержал. Жители и гости столицы были немало удивлены, когда в город въехали танки. Вид бронемашин оставлял желать лучшего. Без стволов, местами облезлые - такое ржавое украшение праздника. На этом фоне Трамп выступил с речью о военной мощи США.

"Американский дух, с его смелостью и непокорностью, превосходством и мужеством, отвагой и любовью, сделал из нашей страны самую исключительную нацию в мировой истории. И сейчас мы сильнее, чем когда-либо", - заявил Трамп.

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Но и тут не обошлось без конфуза. Восхваляя американскую авиацию, Трамп назвал новейшим истребитель, который давно сняли с производства. Потом пообещал вновь полететь на Луну, а в скором времени - водрузить флаг США и на Марсе. После чего противники президента заявили: он превратил День независимости в часть своей предвыборной кампании.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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