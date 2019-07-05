Конфуз Трампа на военном параде разозлил американцев

Президент США превратил празднование Дня независимости США в шоу

В США отметили День независимости. Выступление Дональда Трампа скорее напоминало шоу. Он пообещал водрузить американский флаг на Марсе. Тем временем этот национальный символ противники президента жгли возле Белого дома.

Костёр перед Белым Домом. Горит не что-нибудь, а главный государственный символ. Противники Дональда Трампа выкрикивают антиправительственные лозунги и вступают в драки со сторонниками президента. Спустя час здесь будет сам глава государства - произносить торжественную речь в честь Дня независимости. По соседству расположилась другая группа недовольных с надувной карикатурой на президента, прозванной "малыш Трамп". Тут же - скульптура, изображающая его сидящим на золотом унитазе.

"Трамп украл у нас День независимости. Теперь это не наш - это его личный праздник. Все эти торжества - его самореклама", - высказалась участница акции протеста Миди Бенджамин.

Впервые за 30 лет на параде в Вашингтоне появилась военная техника. На этом настоял президент - очень уж впечатлило его празднование Дня Бастилии во Франции. Глава Белого дома обещал американцам невиданное прежде зрелище. И, можно сказать, слово сдержал. Жители и гости столицы были немало удивлены, когда в город въехали танки. Вид бронемашин оставлял желать лучшего. Без стволов, местами облезлые - такое ржавое украшение праздника. На этом фоне Трамп выступил с речью о военной мощи США.

"Американский дух, с его смелостью и непокорностью, превосходством и мужеством, отвагой и любовью, сделал из нашей страны самую исключительную нацию в мировой истории. И сейчас мы сильнее, чем когда-либо", - заявил Трамп.

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Но и тут не обошлось без конфуза. Восхваляя американскую авиацию, Трамп назвал новейшим истребитель, который давно сняли с производства. Потом пообещал вновь полететь на Луну, а в скором времени - водрузить флаг США и на Марсе. После чего противники президента заявили: он превратил День независимости в часть своей предвыборной кампании.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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