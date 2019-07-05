Украинцев припугнули угрозой российского реванша

Все акции протеста в стране сопровождаются антироссийскими лозунгами

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий потребовал от Владимира Зеленского подписать закон об импичменте. По его словам, уже истекли 15 дней, за которые президент должен был либо подписать документ, либо наложить на него вето. А тем временем у стен Конституционного суда Украины произошла потасовка. Спорили о законе о люстрации.

Это очередное стояние в Киеве пока еще не великое, но уже горячее. Пока Конституционный суд Украины в закрытом режиме решает, соответствует ли закон о люстрации основному закону страны, защищать одно из главных завоеваний Майдана собрались совершенно разные политические силы и тут же разругались.

Активисты "Свободы" Олега Тягнибока порвали флаги сторонников "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Партия, пролетевшая мимо нынешнего состава Верховной Рады, попыталась указать место партии, которая неизвестно пройдет ли в состав будущий.

- Мы против того, что Порошенко пять лет ничего не делал. Пять лет страна топталась на одном месте. И снова во власть идут те же самые.

Вопрос о неконституционности закона о люстрации депутаты от оппозиции подняли еще пять лет назад, сразу после его принятия. Но рассмотрение началось только сейчас. Почему? Одни говорят: процесс инициировал Петр Порошенко, так как сам и его окружение теперь могут подпасть под закон.

"Я думаю, что подонку Парубию, как и Гройсману, как и Порошенко, место не на государственных должностях, а на нарах. С конфискацией и возвращением украденного народу. "Европейская солидарность"… Они находят, знаете как - красивые, пламенные названия. Они научились толкать пламенные речи. Но знайте: эти гниды грабили, уничтожали и убивали нас с вами. И что бы они сегодня не рассказывали, мы будем помнить об этих преступлениях, и они за эти преступления ответят", - заявил кандидат в народные депутаты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Илья Кива.

Видео: коварный план Зеленского раскрыт

Правда, защищать закон под стены Конституционного суда людей призвал именно Порошенко. Не исключено, что с предвыборными целями: свой проевропейский электорат удержать нужно любой ценой. Восемь с небольшим процентов поддержки его партии едва хватает, чтобы пройти в новый парламент. Решения Конституционный суд накануне так и не вынес. И даже не назвал дату нового заседания. А значит противостояние продолжится. Тем более, что в тандеме идет и другой не менее скандальный закон "О декоммунизации". Его сторонники на фоне бюста Ленина установили виселицу. Подобные инсталляции стали особенно популярны на Украине в последние время. Все акции сопровождаются антироссийскими лозунгами, радикалы постоянно напоминают об угрозе мифического российского реванша. Неудивительно - политику, способствующую таким настроениям, власть во главе с Порошенко проводила последние пять лет. И вдруг с неожиданным заявлением в интервью украинскому изданию выступил один из финансистов Майдана, Игорь Коломойский. Теперь, вопреки официальной позиции, он назвал конфликт в Донбассе внутренним.

"Это внутренний гражданский конфликт... Никем не инспирированный, никакой Россией... Это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович... Америке выгодно держать санкции против России. Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент, по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", - утверждает Игорь Коломойский.

На антироссийской риторике Киев по-прежнему пытается поднять свой упавший до критической отметки политический вес. Рассорился на днях с ПАСЕ из-за возвращения полномочий нашей делегации. А еще раньше - с целым рядом европейский стран после принятия скандального закона о языке, который был принят в первую очередь против русского языка, но в итоге ударил по всем. Накануне в МИД вызывали венгерского посла. Украинским властям не понравилось заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии о том, что происходит нарушение прав венгерского сообщества на Украине.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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