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Власти Москвы удвоили свои усилия по благоустройству районов

12:19
  • пятница
  • 05 июля 2019

По уровню доступности соцобъектов столица уже обогнала многие мировые мегаполисы

Объем работ по благоустройству районов Москвы в этом году увеличился в два раза. Об этом на урбанистическом форуме рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

За последние 150 лет территория Москвы увеличилась в 36 раз. Важно развивать каждый московский район. Городские власти начали заниматься созданием мастер-плана по благоустройству и пригласили москвичей и специалистов принять участие. Сейчас в спальных районах есть всё для комфортной жизни. В шаге от дома - работа, больницы, школы и детские сады. По уровню доступности социальных объектов Москва уже обогнала многие мировые мегаполисы, передает "ТВ Центр".

"Нужно системно посмотреть на развитие московских районов. Не по отраслевому признаку - больше детских садов, больше школ или парков. А именно системно посмотреть на каждый район как на отдельный город в городе. Такой новый взгляд на развитие московских районов, по моим ощущениям, сейчас чрезвычайно востребован со стороны жителей города и является одним из главных направлений нашей работы на ближайшие годы", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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