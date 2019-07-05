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Животная любовь: Леди Гага и Брэдли Купер удивили поклонников

11:24
  • пятница
  • 05 июля 2019

Шейк им больше не помеха

Певица Леди Гага и актер Брэдли Купер, слухи о романе которых ходят с момента съемок фильма "Звезда родилась", могут оказаться участниками одного кинопроекта от студии Marvel. Они подарят свои голоса вымышленным животным из комиксов. Эта новость стала большим сюрпризом для поклонников звезд. 

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СМИ сообщили, что Леди Гага может озвучить говорящую выдру Лиллу в третьей части фильма "Стражи галактики". По сюжету Лилла становится возлюбленной вооруженного до зубов енота Ракеты, которого с 2014 года озвучивает Брэдли Купер. Следующую часть франшизы "Стражи Галактики" покажут в 2021 году. 

Ранее американский журнал In Touch вышел с провокационным заголовком: "Шок! Ребенок Гаги и Бредли. Но планов идти в ЗАГС нет".    

Напомним, в мае появились слухи о расставании Бредли Купера и супермодели Ирины Шейк. О причинах разрыва официально не сообщалось. Сначала писали, что актер изменил ей с певицей Леди Гагой, а потом стало известно, что Купер не захотел жениться на матери своей дочери. Гага опровергает информацию о романе с Купером. 

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