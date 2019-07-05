Животная любовь: Леди Гага и Брэдли Купер удивили поклонников

Шейк им больше не помеха

Певица Леди Гага и актер Брэдли Купер, слухи о романе которых ходят с момента съемок фильма "Звезда родилась", могут оказаться участниками одного кинопроекта от студии Marvel. Они подарят свои голоса вымышленным животным из комиксов. Эта новость стала большим сюрпризом для поклонников звезд.

СМИ сообщили, что Леди Гага может озвучить говорящую выдру Лиллу в третьей части фильма "Стражи галактики". По сюжету Лилла становится возлюбленной вооруженного до зубов енота Ракеты, которого с 2014 года озвучивает Брэдли Купер. Следующую часть франшизы "Стражи Галактики" покажут в 2021 году.

Ранее американский журнал In Touch вышел с провокационным заголовком: "Шок! Ребенок Гаги и Бредли. Но планов идти в ЗАГС нет".

Напомним, в мае появились слухи о расставании Бредли Купера и супермодели Ирины Шейк. О причинах разрыва официально не сообщалось. Сначала писали, что актер изменил ей с певицей Леди Гагой, а потом стало известно, что Купер не захотел жениться на матери своей дочери. Гага опровергает информацию о романе с Купером.