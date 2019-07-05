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Сколько хочет зарабатывать российская молодежь

11:52
  • пятница
  • 05 июля 2019

Самые скромные запросы у работников образования и здравоохранения

Эксперты РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают специалисты из разных областей в возрасте от 18 до 30 лет.

Самые большие запросы оказались у работников в сфере информационных технологий – каждый третий хочет получать 50-60 тысяч рублей в месяц. Около 20% опрошенных согласны на 40-50 тысяч, каждый четвертый – от 30 до 40 тысяч.

На втором месте расположилась молодежь, работающая в правоохранительных структурах. Каждый четвертый хочет получать от 50-60 тысяч, еще столько же рассчитывают на 30-40 тысяч.

Работники в сфере рекламы, финансов и консалтинга оценивают свой труд на 30-40 тысяч, 15% из них – на 20-30 тысяч рублей, пишет RT.

Меньше всего запросы у работников образования, науки, культуры и здравоохранения – 20-30 тысяч рублей в месяц. Только 10% из них считают, что заслуживают зарплату от 40 до 50 тысяч.

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