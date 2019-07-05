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Стало известно о состоянии разбитого инсультом Моисеева

12:05
  • пятница
  • 05 июля 2019

Свежей информацией поделился его друг

Сергей Горох, друг и арт-директор Бориса Моисеева, не заметил никаких изменений в состоянии пережившего инсульт музыканта. 

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65-летний артист, который после постигшего его несчастья покончил с выступлениями, приехал в Юрмалу. Там уже отдыхают Игорь Николаев, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды. Моисеев планирует встретиться с певицей Лаймой Вайкуле и посетить фестиваль "Рандеву". 

На днях в Instagram певца выложили фото, на котором он сидит на веранде кафе вместе с друзьями. "Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть", - рассказал Сергей Горох порталу Teleprogramma.pro. По его словам, за исполнителем хита "Голубая луна" постоянно приглядывает горничная, поэтому опасаться за его здоровье не стоит. 

Напомним, Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда его погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У артиста нарушена работа лицевых мышц, поэтому он испытывает проблемы с речью. 

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