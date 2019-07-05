Измученный истериками Джоли Брэд Питт решил завершить карьеру

Он чувствует себя постаревшим

55-летний актер Брэд Питт объявил о своем желании завершить актерскую карьеру. Он хочет уступить дорогу молодым.

Брэд Питт признался, что он намерен с каждым годом сниматься все меньше и меньше, чтобы посвятить себя работе в качестве режиссера и продюсера.

"Я действительно верю, что кино - это игра для молодых. <…> Я могу оказаться динозавром и даже не узнать об этом. И комета уже может быть на пути ко мне", - сказал Питт австралийской версии журнала GQ.

Отметим, что поклонникам голливудской звезды не стоит переживать. В ближайшие годы актер не уйдет из кино. В 2019 году на экраны российских кинотеатров выйдут два фильма с его участием - "Однажды в Голливуде" и "К звездам". Кроме того, он участвует в съемках фильмов "Африка", "Война миров Z - 2" и "Тигр".

По слухам, Питт задумался об уходе из актерской профессии не только из-за возраста. Артист якобы хочет больше времени проводить со своими детьми, с которыми он стал реже видеться после развода с актрисой Анджелиной Джоли.

Не исключено также, что многолетние судебные разборки с бывшей женой и ее истерики эмоционально вымотали артиста. Он будто бы до сих пор не может прийти в себя после обвинений в алкоголизме и рукоприкладстве по отношению к детям, которыми его забросала Джоли. Второй брак выжал из него все силы. Так это или нет, покажет время.