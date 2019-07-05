Путин посмертно наградил подводников

Четверо погибших моряков награждены звездой Героя России

Владимир Путин посмертно наградил военнослужащих, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Согласно указу президента, за мужество и героизм звания Героя России удостоились капитан первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Константин Сомов и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

Орденом мужества награждены капитаны первого ранга Константин Иванов, Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский и Николай Филин; капитан второго ранга Александра Авдонина; капитаны третьего ранга Владимир Сухиничев и Виктор Кузьмин, а также подполковник медслужбы Александра Васильева и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В результате пожара на глубоководном аппарате Минобороны, который произошел 1 июля, погибли 14 моряков. Благодаря действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, и судно было спасено.

Ранее штаб в Североморске, который занимается расследованием трагедии, назвал основную причину ЧП - это пожар в аккумуляторном отсеке. Осмотр ядерной установки показал, что она не получила повреждений и находится в рабочем состоянии.

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