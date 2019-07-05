ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посмертно наградил подводников

12:58
  • пятница
  • 05 июля 2019

Четверо погибших моряков награждены звездой Героя России

Владимир Путин посмертно наградил военнослужащих, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Шойгу потребовал быстрее восстановить сгоревший подводный аппарат
Шойгу раскрыл подробности гибели подводников
Кремль: часть информации о гибели подводников останется засекреченной

Согласно указу президента, за мужество и героизм звания Героя России удостоились капитан первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Константин Сомов и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

Орденом мужества награждены капитаны первого ранга Константин Иванов, Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский и Николай Филин; капитан второго ранга Александра Авдонина; капитаны третьего ранга Владимир Сухиничев и Виктор Кузьмин, а также подполковник медслужбы Александра Васильева и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В результате пожара на глубоководном аппарате Минобороны, который произошел 1 июля, погибли 14 моряков. Благодаря действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, и судно было спасено.

Ранее штаб в Североморске, который занимается расследованием трагедии, назвал основную причину ЧП - это пожар в аккумуляторном отсеке. Осмотр ядерной установки показал, что она не получила повреждений и находится в рабочем состоянии.

Видео: в Кронштадте прошла панихида по погибшим подводникам

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.