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Опубликованы курьезные фото повзрослевшей дочери Лазаревой и Шаца

13:53
  • пятница
  • 05 июля 2019

Девочка учится в Испании

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева вместе с 15-летней дочерью Антониной посетила премьеру приключенческого фильма "Человек-паук: вдали от дома". 
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Татьяна Лазарева и Антонина, которые живут в Испании, нечасто приезжают в Россию. В день премьеры фильма про супергероя мама с дочкой оказались в России. Они пришли в кинотеатр вместе с подругой Тони и сфотографировались с актером в костюме Человека-паука, пишет "Вокруг ТВ". Во время фотосессии девушки смеялись и дурачились, поэтому снимки получились весьма курьезными. 

Лазарева редко выходит в свет вместе с детьми. В декабре прошлого года она опубликовала снимок из кинотеатра, куда они с мужем и детьми пришли на фильм "Хроники хищных городов". 

Напомним, дочь Татьяны Лазаревой и телеведущего Михаила Шаца учится в Испании. Супруги проживают раздельно. Шац работает в Москве и помогает детям жены от первого брака - 24-летнему Степану и 21-летней Соне.  

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