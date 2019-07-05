Путин подвел итоги переговоров с руководством Италии

В пятницу в Кремле состоялось заседание Совета безопасности

Внутрироссийские вопросы и итоги переговоров, которые провел президент в ходе визитов в Италию и Японию, обсудили в пятницу в Кремле члены Совета безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин проинформировал участников о содержании двусторонних встреч в рамках саммита G20 в Осаке на прошлой неделе и переговорах с главами Италии и Ватикана накануне. В совещании приняли участие члены правительства, главы ФСБ и Службы внешней разведки, спикеры Совета Федерации и Госдумы.

Смотрите: подробности визита Путина в Рим

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