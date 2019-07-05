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В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

15:30
  • пятница
  • 05 июля 2019

Проект дома был представлен на Московском урбанистическом форуме

В "Зарядье" - второй день работы Московского урбанистического форума. В заседании принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин. Оттуда уже поступают сообщения  о глобальных проектах. Так, в "Москва-Сити" появится  ещё один небоскрёб, который может стать самым высоким жилым зданием в Европе.

Город без окраин - это реально! Москва на урбанистическом форуме презентует программу "Мой район". В столице их 125, каждый должен стать микрогородом, где есть всё для комфортной жизни - благоустроенные улицы и парки, школы, детские сады, поликлиники, возможность работать, заниматься спортом и отдыхать. Но, как показывает практика, и этого мало! У каждого района должно быть еще и своё лицо. Мэр Москвы привел пример - Южное Бутово. Да, там прислушивались к жителям - строили новые школы, открывали автобусные маршруты, занимались освещением. Но не было ощущения настоящего живого района. В центре его делила большая пустынная территория. И только когда совместно решили - там должен быть парк, сопоставимый по масштабам с парком Горького - всё сложилось.

"В течение двух лет происходила реализация этого проекта, и Южное Бутово получило уникальную территорию, которая не разрывает пространство, а связывает, стягивает её, является центром района и создает уникальность этого спального района. Который сегодня уже спальным районом не поворачивается язык назвать. Это действительно качественный и хороший район", - сказал Собянин.

И та самая шаговая доступность в столичных районах - уже реальность. В среднем любой москвич за семь с половиной минут доберется до ближайшей школы или магазина. Москва в этом смысле перегнала одни из самых комфортных для жизни городов мира - Лондон и Нью-Йорк. Впрочем, форум - это возможность познакомиться и с опытом других мегаполисов. В Москве сейчас мэры Анкары, Куала-Лумпура.

"Как и в Москве, мы сейчас стараемся решить проблему автомобильных пробок, предлагаем жителям возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом. У нас есть несколько маршрутов в центре города, где основные достопримечательности. Этими маршрутами активно пользуются как туристы, так и наши жители", - рассказал мэр Куала-Лумпура Нор Хишам Ахмад Дахлан.

"У нас действительно много общих проблем. Это все, что связано с транспортной инфраструктурой, экологией, защитой окружающей среды. Мы стремимся развивать "зеленые виды" транспорта, они менее вредны. И мы готовы делиться своим опытом", - заявил президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье.

Форум - это и возможность заявить о новых амбициозных проектах. Так, в Москва-Сити планируется строительство еще одного небоскрёба - это будет самое высокое жилое здание в Европе.

"Я надеюсь, что этот проект будет реализован, я надеюсь, что мы сегодня ему дадим с нашей легкой руки на урбанистическом форуме старт, и чтобы самое главное он был построен вовремя и удовлетворял всем тем высоким стандартам, которые мы о т него ждем, не зря мы его назвали Ван Тауэр, то есть это должен быть номер один объект в Москве, в Сити", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Если деловая программа форума сегодня завершается, то фестивальная в выходные дни - продолжится. Будут и лекции, посвященные мифам о здоровом образе жизни, экстренным навыкам, необходимым для жизни в мегаполисе. И кинопоказы, и спектакли, и концерты под открытым небом в амфитеатре парка "Зарядье", и занятия йогой на Парящем мосту. В общем наглядно и в действии - все возможности современного динамичного города.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров и Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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