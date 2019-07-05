В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

Проект дома был представлен на Московском урбанистическом форуме

В "Зарядье" - второй день работы Московского урбанистического форума. В заседании принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин. Оттуда уже поступают сообщения о глобальных проектах. Так, в "Москва-Сити" появится ещё один небоскрёб, который может стать самым высоким жилым зданием в Европе.

Город без окраин - это реально! Москва на урбанистическом форуме презентует программу "Мой район". В столице их 125, каждый должен стать микрогородом, где есть всё для комфортной жизни - благоустроенные улицы и парки, школы, детские сады, поликлиники, возможность работать, заниматься спортом и отдыхать. Но, как показывает практика, и этого мало! У каждого района должно быть еще и своё лицо. Мэр Москвы привел пример - Южное Бутово. Да, там прислушивались к жителям - строили новые школы, открывали автобусные маршруты, занимались освещением. Но не было ощущения настоящего живого района. В центре его делила большая пустынная территория. И только когда совместно решили - там должен быть парк, сопоставимый по масштабам с парком Горького - всё сложилось.

"В течение двух лет происходила реализация этого проекта, и Южное Бутово получило уникальную территорию, которая не разрывает пространство, а связывает, стягивает её, является центром района и создает уникальность этого спального района. Который сегодня уже спальным районом не поворачивается язык назвать. Это действительно качественный и хороший район", - сказал Собянин.

И та самая шаговая доступность в столичных районах - уже реальность. В среднем любой москвич за семь с половиной минут доберется до ближайшей школы или магазина. Москва в этом смысле перегнала одни из самых комфортных для жизни городов мира - Лондон и Нью-Йорк. Впрочем, форум - это возможность познакомиться и с опытом других мегаполисов. В Москве сейчас мэры Анкары, Куала-Лумпура.

"Как и в Москве, мы сейчас стараемся решить проблему автомобильных пробок, предлагаем жителям возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом. У нас есть несколько маршрутов в центре города, где основные достопримечательности. Этими маршрутами активно пользуются как туристы, так и наши жители", - рассказал мэр Куала-Лумпура Нор Хишам Ахмад Дахлан.

"У нас действительно много общих проблем. Это все, что связано с транспортной инфраструктурой, экологией, защитой окружающей среды. Мы стремимся развивать "зеленые виды" транспорта, они менее вредны. И мы готовы делиться своим опытом", - заявил президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье.

Форум - это и возможность заявить о новых амбициозных проектах. Так, в Москва-Сити планируется строительство еще одного небоскрёба - это будет самое высокое жилое здание в Европе.

"Я надеюсь, что этот проект будет реализован, я надеюсь, что мы сегодня ему дадим с нашей легкой руки на урбанистическом форуме старт, и чтобы самое главное он был построен вовремя и удовлетворял всем тем высоким стандартам, которые мы о т него ждем, не зря мы его назвали Ван Тауэр, то есть это должен быть номер один объект в Москве, в Сити", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Если деловая программа форума сегодня завершается, то фестивальная в выходные дни - продолжится. Будут и лекции, посвященные мифам о здоровом образе жизни, экстренным навыкам, необходимым для жизни в мегаполисе. И кинопоказы, и спектакли, и концерты под открытым небом в амфитеатре парка "Зарядье", и занятия йогой на Парящем мосту. В общем наглядно и в действии - все возможности современного динамичного города.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров и Андрей Булычев, "ТВ Центр".