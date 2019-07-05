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Завершается сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

15:08
  • пятница
  • 05 июля 2019

Самовыдвиженцам до конца дня нужно сдать подписные листы в избирательную комиссию

До выборов  в Мосгордуму осталось чуть больше двух месяцев. Голосование пройдёт 8 сентября. В пятницу в Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов, передает "ТВ Центр".

Тем, кто будет баллотироваться от партий, этого делать не нужно, а вот самовыдвиженцам в одном избирательном округе нужно заручится поддержкой пяти тысяч жителей. Им до конца дня нужно сдать подписные листы в избирательную комиссию, где их проверят и через десять дней объявят, кто зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, а кому отказали.

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