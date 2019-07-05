В Москве успешно проводят операции по вживлению нейростимуляторов

Электроника помогает пациентам с болевым синдромом

Как помочь людям, которые много лет живут с постоянным болевым синдромом и никакие лекарства уже не помогают? В институте Склифосовского пациентам вшивают миниатюрные медицинские приборы - нейростимуляторы.

Роман Кухарь больше полугода страдает от нестерпимой боли в правой руке. Мужчина даже не может пошевелить пальцами. "Болит плечо сзади и периодически постреливает в два вот этих пальца", - рассказал он.

Все началось после аварии. Роман попал на мотоцикле в ДТП и повредил позвоночник. Сделали операцию, но появилась ноющая боль в руке, которая не давала покоя ни днем, ни ночью. "Спать получалось только когда уже от усталости сознание терял. Раз в два-три дня в лучшем случае", - сообщил он.

Региональный болевой синдром второго типа - такой диагноз поставили врачи. Он не поддается лечению. Много лет таким пациентам помогали только сильные обезболивающие. Прием которых со временем нарушал работу печени и почек. Сейчас на помощь приходит современная электроника. Вот такой миниатюрный прибор - нейростимулятор - вшивают под кожу, на спинной мозг пациента.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Степиной.

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