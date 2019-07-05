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Москвичей пригласили на "День без турникетов" в Курчатовский институт

15:12
  • пятница
  • 05 июля 2019

Для школьников и их родителей тут подготовили мастер-классы, экскурсии и даже интеллектуальные игры

Перенестись в виртуальную реальность, собрать солнечную батарею, создать свой сайт  - возможно всё для тех, кто проведёт "День без турникетов" в Курчатовском институте. А точнее - в детском технопарке научного центра.

Для школьников и их родителей подготовили мастер-классы, экскурсии и даже интеллектуальные игры. А ещё здесь можно научиться решать задачи Олимпиад, попробовать себя в роли программиста и инженера. Самые отважные совершат путешествие в мир средневековой физики, передает "ТВ Центр".

"Вообще он создавался по аналогии с Курчатовским институтом, чтобы в доступном для школьников виде показать, привлечь их к работе, рассказать им, что занятия наукой - это интересно, перспективно, и что можно получать удовольствие от того, что ты делаешь новые открытия, узнаешь что-то новое", - заявил заведующий детским технопарком НИЦ "Курчатовский институт" Петр Великоруссов.

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