Как работает закон об ответственном содержании животных

Крокодилов и других хищников держать дома теперь запрещено, но есть нюансы

В России утвердили список животных, которых дома заводить запрещено. Это не только волки, тигры и гиены, но и змеи, ящерицы, крокодилы и даже пауки. В общем, перечень весьма внушительный. Что делать тем, кто уже владеет живой экзотикой или тем людям, которые не могут оставить зверя в беде.

Знаменитый дегунинский крокодил на поводке из видеоролика в соцсетях оказался в центре жарких споров москвичей. Одни испугались соседства и вероятной встречи с рептилией, другие усмотрели в действиях хозяйки жестокое обращение с питомцем. Бдительные граждане даже обратились в департамент природопользования. Там ответили: по новому закону об ответственном содержании животных, крокодилов и других хищников держать дома теперь запрещено, но есть нюансы.

"Закон вступает в силу с 2020 года и всё, что было до 2020 года, оно не попадает под действие этого закона. Те животные, которые уже содержатся в жилищах, должны будут пройти регистрацию, даже если они запрещены, как, например, опять же эти крокодилы", - сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Между тем, хозяйка рептилии – 20-летняя жительница Западного Дегунина - жалуется на СМИ, которые, как всегда, всё перевернули. Мол, выгуливает она не крокодила, а небольшого каймана, и не в Москве, а в области без посторонних, жестоко с ним не обращается. Хотя девушка явно лукавит. Судя по фото в соцсетях, и каймана, и других своих экзотических домочадцев - змей, пауков и ещё лисёнка она часто возит по городу и сдаёт в аренду для фотосессий и прочих развлечений. И подобные условия вряд ли можно назвать гуманными для содержания животных.

А вот королевская питониха Сати свои детство и юность провела в тату-салоне, где и заработала болезни, несовместимые с её змеиной жизнью.

"По-хорошему она должна быть раза в два больше, чем сейчас. Там её кормили через раз или не кормили вовсе", - пояснил герпетолог Ян Ермолаев.

Сердобольная клиентка тату-салона забрала умирающую змею у бывших владельцев. Четыре операции на позвоночнике и долгая реабилитация в клинике вернули Сати к жизни. Подобные истории своих подопечных герпетолог Ян Ермолаев встречает часто. Однако сам выступает против полного запрета разведения животных ценителями экзотических видов.

"Я надеюсь, что по итогу будет какое-то разрешение, да, будут ограничения, вплоть до того, что лицензию надо будет как на оружие завести, сдать какой-то квалификационный экзамен, что ты знаешь, как содержать данный конкретный вид", - сказал Ермолаев.

Закон о защите животных от человека, а человека от животных в России принят впервые. И когда он вступит в силу: спорить о том, кто опасен, а кто нет больше не придётся.

Татьяна Сидорова, Александр Голубев. "ТВ Центр".