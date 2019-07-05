Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

Для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы

В ближайшие выходные в московском метро будет ограничено движение поездов по Филёвской линии. Речь идёт об участке "Киевская" – "Кунцевская", передает "ТВ Центр".

Между закрытыми станциями для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы со знаком КМ. В обычном режиме линия заработает в понедельник утром. Ограничения на голубой ветке продлятся до октября.

"Необходимость закрытия наземного участка связано с завершением работ по пассажирской зоне. После этого "окна" мы откроем западный вестибюль станции "Филёвский парк", - заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

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