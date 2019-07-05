ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

15:11
  • пятница
  • 05 июля 2019

Для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы

В ближайшие выходные в московском метро будет ограничено движение поездов по Филёвской линии. Речь идёт об участке "Киевская" – "Кунцевская", передает "ТВ Центр".

Между закрытыми станциями для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы со знаком КМ. В обычном режиме линия заработает в понедельник утром. Ограничения на голубой ветке продлятся до октября.

"Необходимость закрытия наземного участка связано с завершением работ по пассажирской зоне. После этого "окна" мы откроем западный вестибюль станции "Филёвский парк", - заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Ремонтные работы на Филёвской линии метро
Ремонтные работы на Филёвской линии метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.