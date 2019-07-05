Выброшенные на помойку документы по делу Скрипалей вызвали скандал в Британии

Военные начали проверку

Минобороны Великобритании приступило к выяснению обстоятельств, при которых секретные документы из дела Скрипалей оказались в мусорном баке на лондонской улице.

Как сообщает Daily Star, житель Лондона нашел на помойке возле автостоянки тысячи страниц с пометкой "совершенно секретно". Оказалось, что эти документы были созданы в научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, сотрудники которой участвовали в расследовании дела об отравлении экс-работника Главного управления Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Бумаги датируются 1980-2017 годами. Они содержат, в частности, информацию о снаряжении сотрудников охраны в Портон-Дауне и об обязанностях патрульных на территории базы, а также пароли к компьютерным системам и адреса охранников.

Эксперт по вопросам разведки назвал выброшенные на помойку документы "мечтой террориста". По его словам, если бы такие бумаги попали в руки врагов Британии, то это могло бы привести к трагедии.

"Мы очень серьезно относимся к защите персональных данных, и для этого у нас предусмотрен целый ряд процедур, включая закон о защите данных. Мы рассчитываем на то, что третьи лица, которые законно хранят наши данные, будут также соблюдать строгие меры и правила. Мы можем подтвердить, что расследование было действительно начато", - сказал журналистам представитель Минобороны Великобритании.

Напомним, экс-агента ГРУ и его дочь отравили в марте 2018 года. По версии британских правоохранительных органов, это преступление совершили представители российских спецслужб при помощи яда "Новичок". Москва опровергает эти обвинения.

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