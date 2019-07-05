Больной раком мозга Корчевников ужаснул рассказом о трепанации черепа

Телеведущий не скрывает свою болезнь

Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" раскрыл подробности лечения от рака. Оказывается, телеведущий перенес трепанацию черепа.

О пережитой операции Борис рассказал во время разговора с Кириллом Андреевым из "Иванушек", который был главным героем шоу Корчевникова. "Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое", - признался телеведущий.

По словам Корчевникова, после операции он плохо себя чувствовал. "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Что-то тебе открывается в эти дни", - поделился артист.

Поклонники Бориса пришли в ужас от признания своего любимого телеведущего. Люди пишут в Instagram артисту подбадривающие комментарии и желают ему здоровья.

Напомним, в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. В июле 2019-го Борис признался, что снова проходит лечение, из-за чего набрал несколько лишних килограммов. Однако телеведущий поспешил успокоить поклонников, отметив, что с ним все хорошо, его жизнь вне опасности.

Как писал ТВЦ.Ru, Корчевников помогает онкобольным людям. Причем Борис не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.