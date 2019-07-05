Столичные студенты протестируют систему электронного голосования

Подготовка в выборам в Мосгордуму идет полным ходом

Столичные студенты проверят систему электронного голосования во время выборов лучшего председателя студенческого совета Москвы. Аналогичную систему применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Как сообщается на портале мэра Москвы, после бета-тестирования учащиеся московских вузов укажут на возможные ошибки, а также поделятся своими замечаниями и предложениями.

В число финалистов конкурса на звание лучшего председателя студсовета попали студенты РЭУ имени Г.В. Плеханова, РГУ имени А.Н. Косыгина, РУДН, МГЮА имени О.Е. Кутафина и других вузов. Победителей конкурса удостоят чести командовать предстоящим московским парадом студентов.

Участником тестового электронного голосования может стать столичный студент не моложе 16 лет, который зарегистрировался с помощью личного кабинета на mos.ru. Регистрация открыта с 5 по 10 июля. Пробные "выборы" состоятся 11 июля в период с 08:00 до 20:00. Если при регистрации или голосовании возникнут трудности и вопросы, можно обратиться в службу техподдержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

Электронное голосование пройдет в трех избирательных округах: № 1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково; № 10 - Северный, Лианозово, Бибирево; № 30 - Чертаново Центральное, Чертаново Южное. Чтобы присоединиться к электронному голосованию, следует подать заявление в период с 24 июля по 4 сентября. Сделать свой выбор можно и привычным способом, не используя гаджеты.

Напомним, систему электронного голосования во время предстоящих выборов в Мосгордуму применят впервые. Около полумиллиона москвичей смогут выбрать депутатов с помощью компьютера или смартфона.

Программное обеспечение для этого разрабатывает столичный Департамент информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома. ПО создадут на основе технологии блокчейна: электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. Попытка скорректировать информацию станет автоматически видна всем пользователям сети. Цепочку блокчейн практически невозможно взломать, поскольку информация защищена современными принципами криптографии.

Как проходит электронное голосование

Реестр электронных избирателей формируют из числа зарегистрированных по месту жительства граждан старше 18 лет. Для подтверждения активного избирательного права нужно на 100% заполнить учетную запись в личном кабинете на mos.ru.

Электронный бюллетень на экране ничем не отличается от бумажного. Во время голосования избиратель ставит знак напротив выбранного кандидата. На это отводится 15 минут. Для соблюдения тайны голосования информация о бюллетене не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора.

Голоса подсчитываются в блокчейн-сети. При этом доступен ручной пересчет голосов: на принтер в помещении участковой избирательной комиссии будет выводиться информация о каждом голосе. Этот процесс сможет увидеть каждый гражданин, используя систему видеонаблюдения. Электронные голоса суммируются с бумажными, после чего подсчитывается общий результат выборов в избирательном округе.

Наблюдателем на выборах теперь может стать любой желающий. Приходить на избирательный участок и получать официальный статус наблюдателя больше не требуется - можно следить за выборами онлайн.

Интернет-выборы проводятся во многих странах, включая Эстонию, Швейцарию, США и Великобританию. В России такой эксперимент проводился в Волгоградской области в 2009 году и в Одинцове в 2010 году.