Путин и Пашинян созвонились из-за ЕАЭС

Лидеры также обсудили сотрудничество по линии Организации договора о коллективной безопасности

Актуальные вопросы взаимодействия России и Армении Владимир Путин обсудил по телефону с премьером республики Николом Пашиняном. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе беседы лидеры стран затронули вопросы подготовки к запланированному заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Оно состоится в Ереване 1 октября. Также рассмотрели перспективы расширения внешних связей ЕАЭС и сотрудничество по линии Организации договора о коллективной безопасности.

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