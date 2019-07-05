Появилось видео задержания башкирской кассирши

Она украла 23 миллиона рублей

Это, пожалуй, самое громкое происшествие в Салавате за последние несколько лет. И прозаичный финал. Луизу Хайруллину, кассира банка, которую подозревают в краже 23 миллионов рублей, задержали в Казани, куда она бежала со всей семьей. Однако точку в этом деле ставить еще рано. Похищенные деньги пока не найдены.

А вопросов этих накопилось слишком много и не только у оперативников. Владельцы банка целый месяц переживали за судьбу 23 похищенных миллионов рублей. Следователи СКР и даже ФСБ искали сбежавшего кассира. А вся страна следила за этой историей: вот старший кассир Луиза Хайруллина выносит из банка увесистую сумку, а затем сбегает с мужем и двумя детьми.

Предположения выдвигали самые разные. Попали в преступную группу, которая использовала кассира как исполнителя, шантажируя убийством родственников, ушли в секту. Ведь, по словам соседей, семья ни с кем не общалась.

В гараже отца женщины обнаружили автомобиль. Внутри комплект постельного белья, значит, там ночевал кто-то, но кто. Гадали многочисленные эксперты в эфирах ток-шоу. Сама Хайруллина все это время выкладывала в соцсети фотографии и видео из разных городов и даже стран. Например, с пометкой "все хорошо" якобы сделано в Казахстане. Правда, все эти виртуальные путешествия оказались лишь попыткой запутать оперативников. Сообщается, что дети Луизы Хайруллиной позвонили деду. Оперативники отследили звонок.

"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На главный вопрос "Где деньги?" ответа нет. Зачем присвоила средства – тоже. Теперь Хайруллиной грозит до 10 лет за присвоение и растрату. Ее муж может быть признан соучастником. Многие пользователи соцсетей, кстати, женщину оправдывают. Уверены, есть в этой истории дух авантюризма. Даже флешмоб запустили. Примеру башкирской коллеги, видимо, решила последовать кассир одного из московских обменных пунктов. Накануне она взяла у клиента 41 миллион рублей. Попросила его выйти, а затем сбежала с деньгами через окно.

Матвей Шестаков, Илья Титов, "ТВ Центр".